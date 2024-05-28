Швеція: Плани з винищувачами Gripen для України – на паузі через F-16. ЗСУ не коментують

Ще у березні міністр Пол Йонсон казав, що обговорення продовжується

Винищувач Gripen ВПС Швеції (Фото: EPA)

Швеція ставить на паузу плани з передання Україні своїх винищувачів Gripen, щоб забезпечити введення в експлуатацію інших західних літаків – американських F-16. Про це повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, передає агенція Reuters.

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"Інші країни [повітряної] коаліції закликали нас почекати з системою Gripen", – сказав посадовець, маючи на увазі країни, які планують передати Україні літаки F-16 виробництва США.

За його словами, призупинення пов'язано з тим, що зараз фокус зосереджено на переданні літаків F-16.

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш у коментарі LIGA.net повідомив, що поки відомство не коментує цю заяву.

Ще у березні цього року Йонсон заявляв, що Швеція й Україна все ще обговорюють можливе постачання винищувачів Gripen Силам оборони.

ДОВІДКА. Saab JAS 39 Gripen – це шведський багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений наприкінці 1980-х і прийнятий на озброєння у 1996 році. Максимальна злітна вага становить 16,5 тонни, а кількість точок озброєння – 10. Завдяки збільшеному об’єму палива бойовий радіус дії збільшений до 1300 км.



За Gripen закріплено звання найекономнішого винищувача 4+ покоління. Ціна одного літака становить $30-60 млн, залежно від комплектації й умов постачання. Винищувачі Gripen розглядаються у ПС ЗСУ як один з типів літаків, після американських F-16, що у незначній кількості можуть підсилити українську авіаційну складову.

У серпні 2023 року прессекретар президента Зеленського повідомив, що зараз українські пілоти проводять тестування шведських літаків Gripen, але до їх теоретичного отримання ще три кроки.

Президент зазначив, що українські пілоти вже випробували літаки Gripen у Швеції.

Командувач Повітряних сил заявив, що у першому пріоритеті для ПС є отримання американських винищувачів F-16, далі йдуть Gripen, Eurofighter Typhoon і Rafale.

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