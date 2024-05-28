Швеція: Плани з винищувачами Gripen для України – на паузі через F-16. ЗСУ не коментують
Швеція ставить на паузу плани з передання Україні своїх винищувачів Gripen, щоб забезпечити введення в експлуатацію інших західних літаків – американських F-16. Про це повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, передає агенція Reuters.
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"Інші країни [повітряної] коаліції закликали нас почекати з системою Gripen", – сказав посадовець, маючи на увазі країни, які планують передати Україні літаки F-16 виробництва США.
За його словами, призупинення пов'язано з тим, що зараз фокус зосереджено на переданні літаків F-16.
Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш у коментарі LIGA.net повідомив, що поки відомство не коментує цю заяву.
Ще у березні цього року Йонсон заявляв, що Швеція й Україна все ще обговорюють можливе постачання винищувачів Gripen Силам оборони.
За Gripen закріплено звання найекономнішого винищувача 4+ покоління. Ціна одного літака становить $30-60 млн, залежно від комплектації й умов постачання. Винищувачі Gripen розглядаються у ПС ЗСУ як один з типів літаків, після американських F-16, що у незначній кількості можуть підсилити українську авіаційну складову.
- У серпні 2023 року прессекретар президента Зеленського повідомив, що зараз українські пілоти проводять тестування шведських літаків Gripen, але до їх теоретичного отримання ще три кроки.
- Президент зазначив, що українські пілоти вже випробували літаки Gripen у Швеції.
- Командувач Повітряних сил заявив, що у першому пріоритеті для ПС є отримання американських винищувачів F-16, далі йдуть Gripen, Eurofighter Typhoon і Rafale.
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