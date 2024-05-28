Швеция: Планы с истребителями Gripen для Украины на паузе из-за F-16. ВСУ не комментирует

Еще в марте министр Пол Йонсон говорил, что обсуждение идет

Истребитель Gripen ВВС Швеции (Фото: EPA)

Швеция ставит на паузу планы по передаче Украине своих истребителей Gripen, чтобы обеспечить ввод в эксплуатацию других западных самолетов – американских F-16. Об этом сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон, передает агентство Reuters.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

"Другие страны [воздушной] коалиции призвали нас подождать с системой Gripen", – сказал чиновник, имея в виду страны, которые планируют передать Украине самолеты F-16 производства США.

По его словам, приостановка связана с тем, что сейчас фокус сосредоточен на передаче самолетов F-16.

Спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в комментарии LIGA.net сообщил, что пока ведомство не комментирует это заявление.

Еще в марте этого года Йонсон заявлял, что его Швеция и Украина все еще обсуждают возможные поставки истребителей Gripen Силам обороны.

СПРАВКА. Saab JAS 39 Gripen – это шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный в конце 1980-х и принятый на вооружение в 1996 году. Максимальный взлетный вес составляет 16,5 тонн, а количество точек вооружения – 10. Благодаря увеличенному объему топлива, боевой радиус действия увеличен до 1300 км.



За Gripen закреплено звание экономного истребителя 4+ поколения. Цена одного самолета составляет $30-60 млн, в зависимости от комплектации и условий снабжения. Истребители Gripen рассматриваются в ПС ВСУ как один из типов самолетов после американских F-16, которые в незначительном количестве могут усилить украинскую авиационную составляющую.

В августе 2023 года пресс-секретарь президента Зеленского сообщил, что сейчас украинские пилоты проводят тестирование шведских самолетов Gripen, но до их теоретического получения еще три шага.

Президент отметил, что украинские пилоты уже опробовали самолеты Gripen в Швеции.

Командующий Воздушными силами заявил, что в первом приоритете для ВС является получение американских истребителей F-16, далее следуют Gripen, Eurofighter Typhoon и Rafale.

Читайте также: Бельгия передаст Украине 30 истребителей F-16 к 2028-му. Первые – в этом году