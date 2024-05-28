Швеция: Планы с истребителями Gripen для Украины на паузе из-за F-16. ВСУ не комментирует
Швеция ставит на паузу планы по передаче Украине своих истребителей Gripen, чтобы обеспечить ввод в эксплуатацию других западных самолетов – американских F-16. Об этом сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон, передает агентство Reuters.
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"Другие страны [воздушной] коалиции призвали нас подождать с системой Gripen", – сказал чиновник, имея в виду страны, которые планируют передать Украине самолеты F-16 производства США.
По его словам, приостановка связана с тем, что сейчас фокус сосредоточен на передаче самолетов F-16.
Спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в комментарии LIGA.net сообщил, что пока ведомство не комментирует это заявление.
Еще в марте этого года Йонсон заявлял, что его Швеция и Украина все еще обсуждают возможные поставки истребителей Gripen Силам обороны.
За Gripen закреплено звание экономного истребителя 4+ поколения. Цена одного самолета составляет $30-60 млн, в зависимости от комплектации и условий снабжения. Истребители Gripen рассматриваются в ПС ВСУ как один из типов самолетов после американских F-16, которые в незначительном количестве могут усилить украинскую авиационную составляющую.
- В августе 2023 года пресс-секретарь президента Зеленского сообщил, что сейчас украинские пилоты проводят тестирование шведских самолетов Gripen, но до их теоретического получения еще три шага.
- Президент отметил, что украинские пилоты уже опробовали самолеты Gripen в Швеции.
- Командующий Воздушными силами заявил, что в первом приоритете для ВС является получение американских истребителей F-16, далее следуют Gripen, Eurofighter Typhoon и Rafale.
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