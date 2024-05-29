У Зеленского заявили, что для прикрытия фронта нужно минимум 60 западных самолетов

Украинские пилоты находятся на завершающей стадии обучения на самолетах

F-16 (Иллюстративное фото: EPA)

Украине нужно как минимум 60 западных самолетов, чтобы прикрыть линию фронта, "оптимально" надо 100-120 таких бортов. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Bloomberg.

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Он отметил, что авиация имеет решающее значение, и Киеву нужны не менее 60 западных истребителей, чтобы прикрыть линию фронта, удлиненную после российского вторжения в Харьковскую область на 70 километров с 1200 км.

Подоляк заявил, что 100-120 западных самолетов для Украины было бы "оптимальным" количеством, с учетом линии столкновения и интенсивности боев.

Советник отметил, что украинские пилоты находятся на завершающей стадии обучения на западных самолетах.

6 мая министр обороны Нидерландов сообщила, что страна планирует начать отправку истребителей F-16 в Украину осенью, вслед за Данией, которая даст их летом.

7 мая спикер ВС Илья Евлаш заявил, что украинские пилоты вместе с инженерами продолжают обучение на истребителях F-16 на постоянной основе. 24 мая первая группа боевых пилотов из Украины завершила обучение на F-16, которое проходило в США.

28 мая Бельгия сообщила, что в целом к 2028 году предоставит Украине 30 F-16, а первые самолеты поступят в этом году.

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