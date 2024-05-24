Перша група українських льотчиків завершила навчання на F-16 у США

Українські льотчики проходили навчання на військовій базі в Аризоні

Винищувач F-16 (Фото: EPA)

Перша група бойових пілотів з України завершила навчання на винищувачах F-16, яке проходило в США. Про це повідомило видання Politico з посиланням на речницю повітряних сил Національної гвардії США Ерін Ханніган.

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За її словами, пілоти проходили навчання на 162-й авіабазі Нацгвардії в місті Тусон (штат Аризона).

Водночас Ханніган не уточнила, яка кількість українських військових входила до групи, пославшись на дотримання вимог оперативної безпеки. Зараз, за її словами, українські пілоти прямують до Європи для додаткового навчання.

Politico нагадало, що Україна планує отримати понад 60 винищувачів F-16 від Норвегії, Данії, Нідерландів та Бельгії.

18 березня Румунія погодила навчання 50 українських пілотів на винищувачах F-16 у навчальному центрі на авіабазі Фетешті.

29 березня бельгійський уряд схвалив виділення Україні близько 100 млн євро в межах "авіаційної коаліції": кошти підуть на обслуговування винищувачів F-16.

6 травня міністерка оборони Нідерландів повідомила, що країна планує розпочати відправлення винищувачів F-16 до України восени, слідом за Данією, яка поставить їх влітку.

7 травня речник ПС Ілля Євлаш заявив, що українські пілоти разом з інженерами продовжують навчання на винищувачах F-16 на постійній основі.

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