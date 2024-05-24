Первая группа украинских летчиков завершила обучение на F-16 в США

Украинские летчики проходили обучение на военной базе в Аризоне

Истребитель F-16 (Фото: EPA)

Первая группа боевых пилотов из Украины завершила обучение на истребителях F-16, которое проходило в США. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на спикера воздушных сил Национальной гвардии США Эрин Ханниган.

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По ее словам, пилоты проходили обучение на 162-й авиабазе Нацгвардии в городе Тусон (штат Аризона).

При этом Ханниган не уточнила, какое количество украинских военных входило в группу, сославшись на соблюдение требований оперативной безопасности. Сейчас, по ее словам, украинские пилоты направляются в Европу для дополнительного обучения.

Politico напомнило, что Украина планирует получить более 60 истребителей F-16 от Норвегии, Дании, Нидерландов и Бельгии.

18 марта Румыния согласовала обучение 50 украинских пилотов на истребителях F-16 в учебном центре на авиабазе Фетешти.

29 марта бельгийское правительство одобрило выделение Украине около 100 млн евро в рамках "авиационной коалиции": средства пойдут на обслуживание истребителей F-16.

6 мая министр обороны Нидерландов сообщила, что страна планирует начать отправку истребителей F-16 в Украину осенью, вслед за Данией, которая поставит их летом.

7 мая спикер ВС Илья Евлаш заявил, что украинские пилоты вместе с инженерами продолжают обучение на истребителях F-16 на постоянной основе.

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