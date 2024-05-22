В Україну почали повертатися спеціалісти з обслуговування F-16 – Повітряні сили

10 українських військовослужбовців пройшли курс навчання у Нідерландах з обслуговування винищувачів F-16

Ілля Євлаш (Фото: скриншот з відео)

До України почали повертатися перші фахівці з обслуговування винищувачів F-16. Про це повідомив речник Повітряних сил Збройних Сил України Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

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Речник Повітряних сил розповів про те, що фахівці матимуть змогу ділитися досвідом з іншими українськими військовими техніками.

"Звичайно, такого роду фахівців ніколи не буває забагато. Уже перші спеціалісти в цій сфері почали повертатися в Україну", – наголосив він.

Також Євлаш нагадав, що в Україні з’явився перший тренажер F-16, який передала Чехія.

"Звісно, цей процес невпинний і він триватиме постійно", – зазначив він.

21 травня 10 українських військовослужбовців пройшли курс навчання у Нідерландах з обслуговування винищувачів F-16.

18 березня Румунія погодила навчання 50 українських пілотів на винищувачах F-16 у навчальному центрі на авіабазі Фетешті.

29 березня бельгійський уряд схвалив виділення Україні близько 100 млн євро в межах "авіаційної коаліції": кошти підуть на обслуговування винищувачів F-16.

6 травня міністерка оборони Нідерландів повідомила, що країна планує розпочати відправлення винищувачів F-16 до України восени, слідом за Данією, яка поставить їх влітку.

7 травня речник ПС Ілля Євлаш заявив, що українські пілоти разом з інженерами продовжують навчання на винищувачах F-16 на постійній основі.

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