Україна отримала від Чехії перший тренажер винищувача F-16, відповідне відео опублікував командувач Повітряних сил Микола Олещук.

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Тренажер передали в одну з бригад тактичної авіації, українські спеціалісти вже тестують та готують до експлуатації його основний модуль, написав військовий.

Олещук подякував усім, хто допомагає Україні зміцнювати авіаційну компоненту, і зазначив, що країні потрібно створювати потужну навчально-матеріальну базу для молоді.

Командувач закликав партнерів України долучатися до цієї ініціативи.

На відео показано авіатренажер, що має вигляд кабіни реального винищувача F-16, та те, як оператор керує літаком у комп'ютерній симуляції.

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18 березня Румунія погодила навчання 50 українських пілотів на винищувачах F-16 у навчальному центрі на авіабазі Фетешті.

29 березня бельгійський уряд схвалив виділення Україні близько 100 млн євро в межах "авіаційної коаліції": кошти підуть на обслуговування винищувачів F-16.

6 травня міністерка оборони Нідерландів повідомила, що країна планує розпочати відправлення винищувачів F-16 до України восени, слідом за Данією, котра поставить їх влітку.