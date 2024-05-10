Україна отримала перший тренажер F-16 від Чехії – відео використання
Україна отримала від Чехії перший тренажер винищувача F-16, відповідне відео опублікував командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Тренажер передали в одну з бригад тактичної авіації, українські спеціалісти вже тестують та готують до експлуатації його основний модуль, написав військовий.
Олещук подякував усім, хто допомагає Україні зміцнювати авіаційну компоненту, і зазначив, що країні потрібно створювати потужну навчально-матеріальну базу для молоді.
Командувач закликав партнерів України долучатися до цієї ініціативи.
На відео показано авіатренажер, що має вигляд кабіни реального винищувача F-16, та те, як оператор керує літаком у комп'ютерній симуляції.
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