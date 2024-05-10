Украина получила от Чехии первый тренажер истребителя F-16, соответствующее видео опубликовал командующий Воздушными силами Николай Олещук.

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Тренажер передали в одну из бригад тактической авиации, украинские специалисты уже тестируют и готовят к эксплуатации основной модуль, написал военный.

Олещук поблагодарил всех, кто помогает Украине укреплять авиационную компоненту, и отметил, что стране нужно создавать мощную учебно-материальную базу для молодежи.

Командующий призвал партнеров Украины присоединяться к этой инициативе.

На видео показан авиатренажер, который имеет вид кабины реального истребителя F-16, и то, как оператор управляет самолетом в компьютерной симуляции.

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18 марта Румыния согласовала обучение 50 украинских пилотов на истребителях F-16 в учебном центре на авиабазе Фетешти.

29 марта бельгийское правительство одобрило выделение Украине около 100 млн евро в рамках "авиационной коалиции": средства пойдут на обслуживание истребителей F-16.

6 мая министерша обороны Нидерландов сообщила, что страна планирует начать отправку истребителей F-16 в Украину осенью, вслед за Данией, которая поставит их летом.

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