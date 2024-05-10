Украина получила первый тренажер F-16 от Чехии – видео использования
Украина получила от Чехии первый тренажер истребителя F-16, соответствующее видео опубликовал командующий Воздушными силами Николай Олещук.
Тренажер передали в одну из бригад тактической авиации, украинские специалисты уже тестируют и готовят к эксплуатации основной модуль, написал военный.
Олещук поблагодарил всех, кто помогает Украине укреплять авиационную компоненту, и отметил, что стране нужно создавать мощную учебно-материальную базу для молодежи.
Командующий призвал партнеров Украины присоединяться к этой инициативе.
На видео показан авиатренажер, который имеет вид кабины реального истребителя F-16, и то, как оператор управляет самолетом в компьютерной симуляции.
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