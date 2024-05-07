"Этот процесс непрерывный". Спикер ВС рассказал о подготовке украинских пилотов на F-16

Илья Евлаш отметил, что обучение разделено на три этапа

Обучение на F-16 (Фото: Минобороны Великобритании)

Украинские пилоты вместе с инженерами продолжают обучение на истребителях F-16 на постоянной основе. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Илья Евлаш.

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У спикера ВС спросили, когда будут подготовлены первые пилоты, учитывая, что Дания планирует передать первые F-16 летом, а Нидерланды – осенью.

"Наши пилоты вместе с инженерами продолжают постоянную подготовку, этот процесс непрерывный. Как только одна группа завершает обучение, она сразу переходит на следующий этап", — сказал Евлаш.

Он отметил, что таких этапов три. Первый этап – изучение языка и наземная подготовка. Второй – летная подготовка на легкомоторных самолетах. И третий этап – непосредственное обучение на самолетах F-16.

"Этот процесс не останавливается. Мы используем все слоты, которые нам предоставили страны-партнеры, участницы воздушной коалиции. И мы ждем F-16 как можно скорее, как и все украинцы", — подчеркнул Евлаш.

Он выразил надежду, что F-16 помогут защищать воздушное пространство Украины и наносить удары по противнику на временно оккупированных территориях.

29 апреля Евлаш заявил, что Украина готовит комплекс мер по защите западных истребителей F-16, когда они прибудут на аэродромы.

3 мая Воздушные силы сообщили, что истребители F-16, которые должна получить Украина, смогут успешно использоваться вместе со старыми образцами авиации, в частности, с Су-27 и МиГ-29.

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