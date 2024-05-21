10 українських військових завершили навчання з обслуговування F-16 у Нідерландах

Навчання українських військових (Фото: Міністерство оборони Нідерландів)

10 українських військовослужбовців пройшли курс навчання у Нідерландах з обслуговування винищувачів F-16. Про це повідомило Міністерство оборони країни.

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Нідерланди погодились надати Україні щонайменше 24 літаків F-16, які потрібно обслуговувати.

Українські військові тренувались обслуговувати всі важливі для пілота винищувача деталі. Йдеться про шолом, кисневі системи й парашути на борту.

Окрім цього, українські військові тренувалися складати та перевіряти комплект виживання, який дає змогу пілоту літака протриматися кілька днів після аварійної посадки. До нього входять харчові продукти й медикаменти.

"Пілоти F-16 фактично віддають своє життя в руки солдатів, які обслуговують літаки. Щойно вони злітають, вони знають, що можуть покластися на знання й навички цих людей і що літак буде в порядку", – йдеться у заяві оборонного відомства Нідерландів.

18 березня Румунія погодила навчання 50 українських пілотів на винищувачах F-16 у навчальному центрі на авіабазі Фетешті.

29 березня бельгійський уряд схвалив виділення Україні близько 100 млн євро в межах "авіаційної коаліції": кошти підуть на обслуговування винищувачів F-16.

6 травня міністерка оборони Нідерландів повідомила, що країна планує розпочати відправлення винищувачів F-16 до України восени, слідом за Данією, котра поставить їх улітку.

7 травня речник ПС Ілля Євлаш заявив, що українські пілоти разом з інженерами продовжують навчання на винищувачах F-16 на постійній основі.

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