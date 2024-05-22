В Украину начали возвращаться специалисты по обслуживанию F-16 – Воздушные силы

10 украинских военнослужащих прошли курс обучения в Нидерландах по обслуживанию истребителей F-16

Илья Евлаш (Фото: скриншот с видео)

В Украину начали возвращаться первые специалисты по обслуживанию истребителей F-16. Об этом сообщил представитель Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Илья Евлаш в эфире телемарафона.

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Спикер Воздушных сил рассказал о том, что специалисты смогут делиться опытом с другими украинскими военными техниками.

"Конечно, такого рода специалистов никогда не бывает много. Уже первые специалисты в этой сфере начали возвращаться в Украину", – подчеркнул он.

Также Евлаш напомнил, что в Украине появился первый тренажер F-16, переданный Чехией.

"Конечно, этот процесс непрерывный и он будет продолжаться постоянно", – отметил он.

21 мая 10 украинских военнослужащих прошли курс обучения в Нидерландах по обслуживанию истребителей F-16.

18 марта Румыния согласовала обучение 50 украинских пилотов на истребителях F-16 в учебном центре на авиабазе Фетешти.

29 марта бельгийское правительство одобрило выделение Украине около 100 млн евро в рамках "авиационной коалиции": средства пойдут на обслуживание истребителей F-16.

6 мая министр обороны Нидерландов сообщила, что страна планирует начать отправку истребителей F-16 в Украину осенью, вслед за Данией, которая поставит их летом.

7 мая спикер ВС Илья Евлаш заявил, что украинские пилоты вместе с инженерами продолжают обучение на истребителях F-16 на постоянной основе.

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