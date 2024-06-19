Белый дом: F-16, предоставленные ВСУ Соединенными Штатами, будут базироваться в Украине

Джейк Салливан (Фото: EPA)

Истребители F-16, которые США предоставят Киеву, будут размещены на территории Украины. Об этом в интервью PBS сообщил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

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По его словам, это предусмотрено двусторонним договором о безопасности.

"Двустороннее соглашение о безопасности, которое подписали президент США Джо Байден и президент Владимир Зеленский, подкрепило этот пункт, что мы хотим помочь Украине иметь этот потенциал. Это должен быть потенциал, который базируется в Украине", – сказал Салливан.

13 июня Зеленский сообщил, что соглашение о безопасности, подписанное между Украиной и США, содержит, в частности, обязательства Вашингтона в поставке Киеву "эскадрилий боевых самолетов".

"В соглашении четко указано, что Америка поддерживает усилия Украины, направленные на победу в этой войне. Соглашение содержит положения о передовых оборонных системах, таких как Patriot и эскадрильи истребителей – именно так, во множественном числе, эскадрильи – включительно, но не ограничиваясь, F- 16", – сказал украинский лидер.

6 мая министр обороны Нидерландов сообщила, что страна планирует начать отправку истребителей F-16 в Украину осенью, вслед за Данией, которая поставит их летом.

28 мая министр иностранных дел Бельгии Лябиб сообщила, что к 2028 году страна передаст ВСУ 30 своих истребителей F-16.

10 июня Голубцов заявил, что часть истребителей F-16, которые Украина получит от западных союзников, будут хранить на иностранных базах.

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