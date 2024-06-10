Воздушные силы: Часть украинских F-16 будет храниться на иностранных базах

Летчик истребителя F-16 (Фото: USAF)

Часть истребителей F-16, которые Украина получит от западных союзников, будут хранить на иностранных базах. Начальник авиации командования Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Сергей Голубцов заявил в интервью Радио Свобода, что это необходимо для того, чтобы обезопасить самолеты от российских атак.

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"Есть определенное количество самолетов, которые будут храниться на безопасных авиабазах, не в Украине, для того чтобы они здесь не были мишенями. И это будет наш резерв в случае необходимости для замены неисправных самолетов, во время проведения регламентных работ. То есть для того, чтобы мы могли постоянно иметь в операционном составе определенное количество самолетов, которое будет соответствовать количеству пилотов, которые у нас будут", – сказал он.

По словам Голубцова, не все самолеты, которые будут переданы воздушным силам, сейчас придут в Украину. Некоторые из них останутся в тех центрах, где готовят украинских пилотов и авиационный персонал: это будут украинские самолеты, которые будут использоваться для подготовки украинских пилотов.

Бригадный генерал подчеркнул, что сейчас 4 страны подтвердили предоставление этих самолетов Украине, однако высказал мнение, что количество может увеличиться со временем, поскольку "почти все страны, в которых на вооружение есть F-16, постепенно перевооружаются на F-35".

28 мая 2024 года Бельгия заявила, что переданные страной самолеты F-16 Украина сможет использовать только на своей территории.

30 мая Дания подтвердила, что украинские военные смогут использовать их F-16 для ударов по российским объектам.

А уже 3 июня Нидерланды заверили, что Украина сможет использовать все 24 F-16 для ударов по РФ.

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