Повітряні сили: Частину F-16, які отримає Україна, зберігатимуть на іноземних базах

Льотчик винищувача F-16 (Фото: USAF)

Частину винищувачів F-16, які Україна отримає від західних союзників, зберігатимуть на іноземних базах. Начальник авіації командування Повітряних сил Збройних Сил України Сергій Голубцов заявив в інтерв'ю Радіо Свобода, що це необхідно для того, щоб убезпечити літаки від російських атак.

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"Є певна кількість літаків, які будуть зберігатися на безпечних авіабазах, не в Україні, для того, щоб вони тут не були мішенями. І це буде наш резерв в разі потреби для заміни несправних літаків, під час проведення регламентних робіт. Тобто для того, щоб ми могли постійно мати в операційному складі певну кількість літаків, яка буде відповідати кількості пілотів, які в нас будуть", – сказав він.

За словами Голубцова, не всі літаки, які будуть передані Повітряним силам, зараз прийдуть в Україну. Деякі з них залишаться в тих центрах, де готують українських пілотів і авіаційний персонал: це будуть українські літаки, які використовуватимуть для підготовки українських пілотів.

Бригадний генерал наголосив, що наразі 4 країни підтвердили надання цих літаків Україні, проте висловив думку, що кількість може збільшитися з часом, позаяк "майже всі країни, в яких на озброєнні є F-16, поступово переозброюються на F-35".

28 травня 2024 року Бельгія заявила, що передані країною літаки F-16 Україна зможе використовувати тільки на своїй території.

Натомість 30 травня Данія підтвердила, що українські військові зможуть використовувати їхні F-16 для ударів по російських об'єктах.

А вже 3 червня Нідерланди запевнили, що Україна зможе використовувати всі 24 F-16 для ударів по РФ.

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