Первые F-16 прибудут летом. Ожидается, что они будут защищать Харьков – The Guardian

F-16. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

Первые истребители F-16, вероятно, прибудущие в Украину летом, будут защищать Харьков от российских ударов. Об этом сообщило издание The Guardian со ссылкой на слова командующего военно-воздушными силами Нидерландов генерал Арнуд Столманн и собеседников, ознакомленных с этим вопросом.

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"Примерно этим летом все выстраивается", – сказал Столманн.

Он отметил, что в Нидерландах началась программа обучения украинских инструкторов техническому обслуживанию самолетов. Также он подчеркнул, что важно научить не только летчиков, но и инженеров, которые будут в дальнейшем обслуживать самолеты.

В течение последних недель Россия широко использовала управляемые авиабомбы против Харькова. Собеседники отметили, что ожидается, что F-16 будут защищать город от этого оружия.

Нидерланды и Дания разрешили Украине использовать F-16 против российских самолетов, даже если они находятся в воздушном пространстве РФ.

6 мая министерша обороны Нидерландов сообщила , что страна планирует начать отправку истребителей F-16 в Украину осенью, вслед за Данией, которая поставит их летом. 28 мая министерша иностранных дел Бельгии Лябиб сообщила, что к 2028 году страна передаст ВСУ 30 своих истребителей F-16.

10 июня Голубцов заявил, что часть истребителей F-16 , которые Украина получит от западных союзников, будут хранить на иностранных базах.

Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Салливан заявил, что истребители F-16, которые США предоставят Киеву, будут размещены на территории Украины.

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