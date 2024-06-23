У Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи на місці влучання російської авіабомби – фото

Через атаку окупантів загинуло двоє людей, 53 постраждало, з них троє – діти

Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідували наслідки російського удару авіабомбою по житловій п'ятиповерхівці у Харкові, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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Зазначається, що на місці атаки працювало 116 співробітників ДСНС і 24 одиниці аварійно-рятувальної техніки, станом на 06:30 23 червня роботи завершено.

Через влучання російської авіабомби загинуло двоє людей, 53 постраждало, з них троє – діти.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Загалом Росія скинула на Харків чотири авіабомби 22 червня. Три з них упали на території підприємства у Холодногірському районі, одна влучила у житловий будинок в Основʼянському районі.

За попередніми даними, удари були завдані з району міста Строїтель Бєлгородської області (80 км від Харкова).

Рятувальники вирішили контрольовано демонтувати верхні поверхи будинку в Харкові, біля якого впала російська авіабомба.

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