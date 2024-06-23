В Харькове завершили аварийно-спасательные работы на месте попадания российской авиабомбы
Спасатели ликвидировали последствия российского удара авиабомбой по жилой пятиэтажке в Харькове, написала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
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Сообщается, что на месте атаки работало 116 сотрудников ГСЧС и 24 единицы аварийно-спасательной техники, по состоянию на 06:30 23 июня работы завершены.
Из-за попадания российской авиабомбы погибли два человека, 53 пострадали, из них трое – дети.
- В целом Россия сбросила на Харьков четыре авиабомбы 22 июня. Три из них упали на территории предприятия в Холодногорском районе, одна попала в жилой дом в Основянском районе.
- По предварительным данным, удары были нанесены из района города Строитель Белгородской области (80 км от Харькова).
- Спасатели решили контролируемо демонтировать верхние этажи дома в Харькове, возле которого упала российская авиабомба.
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