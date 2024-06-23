Росія вгатила авіабомбами по Харкову: половина міста без світла, є загиблий

23 червня Росія знову скинула КАБи на Харків

Харків (Фото: сайт міськради)

Вдень 23 червня Росія вчергове вгатила по Харкову авіабомбами. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

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О 15:02 Терехов повідомив, що у Харкові лунають вибухи – місто під обстрілом КАБів.

Пізніше стало відомо, що один з ударів прийшовся по приватному сектору міста. Четверо людей отримали поранення, одна людина загинула.

ДОПОВНЕНО О 16:25. Внаслідок ворожого авіаційного удару по цивільних об‘єктах Шевченківського та Холодногірського районів Харкова травмовано 10 людей, повідомив глава ОВА Олег Синєгубов.

Серед постраждалих – двоє підлітків 15 та 16 років. Двоє постраждалих у важкому стані. Одна людина дістала травми середнього ступеня.

Влучання зафіксовані по приватному сектору та дитячому навчальному закладу.

Без світла наразі половина споживачів Харкова. Фахівці вже працюють над поверненням електроенергії, запевнив Синєгубов.

22 червня Росія скинула на Харків загалом чотири авіабомби. Три з них упали на території підприємства у Холодногірському районі, одна влучила у житловий будинок в Основʼянському районі. Удари були завдані з району міста Строїтель Бєлгородської області (80 км від Харкова).

Загинули дві людини, 53 постраждало, з них троє – діти.

Рятувальники вирішили контрольовано демонтувати верхні поверхи будинку в Харкові, біля якого впала російська авіабомба.

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