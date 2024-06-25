Росія вдарила КАБом по Харкову: постраждала житлова забудова одного з найбільших районів

Харківський міський голова повідомляв про прильоти в місті

Харків. Ілюстративне зображення (Фото: Суспільне)

Зранку 25 червня російська армія вдарила керованою авіабомбою по цивільній інфраструктурі Харкова – попередньо без жертв. Про це повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов і мер міста Ігор Терехов.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Терехов повідомив, що удар прийшовся по житловій забудові одного з найбільших районів міста – внаслідок цього пошкоджені багатоквартирні будинки.

Попередньо, без загиблих і постраждалих.

22 червня Росія скинула на Харків загалом чотири авіабомби. Три з них упали на території підприємства у Холодногірському районі, одна влучила у житловий будинок в Основʼянському районі. Удари були завдані з району міста Строїтель Бєлгородської області (80 км від Харкова).

Загинули дві людини, 53 постраждало, з них троє – діти.

Рятувальники вирішили контрольовано демонтувати верхні поверхи будинку в Харкові, біля якого впала російська авіабомба.

Удень 23 червня Росія вчергове вгатила по Харкову авіабомбами: один з ударів прийшовся по приватному сектору міста. Четверо людей отримали поранення, одна людина загинула.

Читайте також: "Де є світло – туди прилітає". Як живе прикордоння Харківщини, яке відбивають у ворога