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Як виглядає нерозірвана російська авіабомба з модулем планерування і корекції — фото

Этот материал также доступен на русском
06.11.2023, 16:15
Як виглядає нерозірвана російська авіабомба з модулем планерування і корекції — фото - Фото
пабліки окупантів

Російські пабліки показали авіабомбу ФАБ-250 з "крилатим" модулем наведення та корекції польоту, яка не долетіла до цілі та впала на тимчасово окупованій території на півдні України. 

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пабілки окупантів

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що за минулу добу, 5 листопада, ворог випустив по населених пунктах Херсонщини 87 авіабомб – це найбільша кількість за весь час.

Для авіабомб ФАБ-250  окупанти розробляють навісний модуль управління польотом зі встановленою інерціальною системою навігації, на додачу до супутникової. Цей модуль аналогічний уже створеному УМПК для важчої бомби ФАБ-500.

Похибка наведення таких бомб унаслідок встановлення цього модуля, як стверджують росіяни, становить не більше 10 метрів. Компанія Defense Express зазначає, якщо таку бомбу скинути з висоти 10-12 км на швидкості 800-900 км/год, вона може пролетіти до 80 км. Відомо, що носіями цього озброєння є винищувачі Су-34.

  • У вересні 2023 року президент Зеленський доручив знайти протидію російським керованим авіаційним бомбам, якими росіяни завдають великих проблем передовим підрозділам Сил оборони та прифронтовим населеним пунктам.
  • КАБами росіяни можуть завдавати ударів з відстані близько 50 км від лінії бойового зіткнення, з висоти понад 10 000 метрів, і бомба пролетить приблизно 70 км. Можливостей української авіації наразі не вистачає, щоб збивати російські бомбардувальники з такої відстані.

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Уляна Кричковська
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