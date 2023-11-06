Как выглядит неразорванная российская авиабомба с модулем планирования и коррекции — фото

Российские паблики показали авиабомбу ФАБ-250 с "крылатым" модулем наведения и коррекции полета, не долетевшую до цели и упавшую на временно оккупированной территории на юге Украины.

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Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что за минувшие сутки, 5 ноября, враг выпустил по населенным пунктам Херсонской области 87 авиабомб – это самое большое количество за все время.

Для авиабомб ФАБ-250 оккупанты разрабатывают навесной модуль управления полетом с установленной инерциальной системой навигации, в дополнение к спутниковой. Этот модуль аналогичен уже созданному УМПК для более тяжелой бомбы ФАБ-500.

Погрешность наведения таких бомб в результате установки этого модуля, как утверждают россияне, составляет не больше 10 метров. Компания Defense Express отмечает, что, если такую бомбу сбросить с высоты 10–12 км на скорости 800–900 км/ч, она может пролететь до 80 км. Известно, что носителями этого вооружения являются истребители Су-34.

В сентябре 2023 года президент Зеленский поручил найти противодействие российским управляемым авиационным бомбам, которыми россияне доставляют большие проблемы передовым подразделениям Сил обороны и прифронтовым населенным пунктам.

КАБами россияне могут наносить удары с расстояния около 50 км от линии боевого столкновения, с высоты более 10 000 метров, и бомба пролетит примерно 70 км. Возможностей украинской авиации пока не хватает, чтобы сбивать российские бомбардировщики с такого расстояния.

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