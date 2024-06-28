Россия ударила ракетой по девятиэтажке в Днепре – фото

В здании — разрушено несколько этажей. Погиб человек, есть пострадавшие

Фото: Telegram Владимира Зеленского

Россияне нанесли ракетный удар по Днепру, предварительно, есть раненые. В поврежденной девятиэтажке — разрушение нескольких этажей, сообщил глава обладминистрации Сергей Лысак.

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"Враг совершил ракетную атаку на Днепр. Повреждена девятиэтажка. Там разрушение нескольких этажей. Предварительно, есть раненые", – написал он в 18:54.

Фото: Сергей Лысак

В 18:13 Воздушные силы сообщили об активности российской тактической авиации на юго-восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения. В 18:24-18:26 военные написали о движении ракеты на Днепр, а в 18:59 об отбое угрозы.

ОБНОВЛЕНО в 19:30. Российская ракета попала в жилой дом в Днепре, разрушены четыре этажа — три человека пострадали, сообщил президент Владимир Зеленский.

В настоящее время на месте работают все необходимые службы.

Фото: Telegram Владимира Зеленского

Фото: Telegram Владимира Зеленского

Фото: Telegram Владимира Зеленского

19:45. Сейчас известно об одном погибшем и пятерых раненых, жертв может быть больше, сообщил глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко.

"Спасатели разбирают завалы. В квартирах заблокированы люди. Одного мужчину чрезвычайники спасли из автомобиля – пострадавшего засыпало частями поврежденного дома", – написал чиновник.

19:59. Пострадали шесть человек, среди них 7-месячный младенец — у девочки отравления продуктами горения, сообщил глава ОВА.

Трое местных в тяжелом состоянии – женщины 27 и 30 лет, а также 29-летний мужчина. Состояние других оценивается как средней тяжести.

"В многоэтажке повреждены четыре этажа. Там в квартирах, вероятно, заблокированы люди. Как и в автомобилях вокруг места ракетной атаки. В одном из подъездов разбитого дома произошло возгорание", – рассказал чиновник.

Днем 28 июня российские захватчики нанесли удар управляемыми авиабомбами по Циркунам Харьковской области, есть пострадавшие и повреждения.

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