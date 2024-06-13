Россия днем ударила по Новомосковску под Днепром – ранены два ребенка

Новомосковск (Фото: Inclusive Travels in Ukraine)

Днем 13 июня российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по городу Новомосковск в Днепропетровской области, в результате чего ранения получили два ребенка. Об этом сообщил глава местной областной военной администрации Сергей Лысак.

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У трехлетней девочки взрывная травма, ссадины и царапины. Она находится в больнице в состоянии средней тяжести. У 12-летней девочки острая реакция на стресс, она будет лечиться амбулаторно.

В результате атаки возник пожар. Повреждено девять жилых домов.

Остальные детали и последствия атаки выясняются.

19 апреля 2024 года оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру. В результате атаки возник пожар в пятиэтажке.

Глава города Филатов сообщил, что оккупанты ударили по многоквартирному дому на пл. Вокзальной в Днепре ракета X-22, предназначенная для уничтожения авианосцев.

Утром 4 июня 2024 года оккупанты атаковали Днепр ракетами, в результате работы противовоздушной обороны и падения обломков была повреждена гражданская инфраструктура. Ранена семья в Синельниково.

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