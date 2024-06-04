Россия ударила по Днепру: ранены пять человек и младенец – фото последствий
Утром 4 июня российские оккупационные войска атаковали Днепр ракетами, в результате работы противовоздушной обороны и падения обломков была повреждена гражданская инфраструктура, есть раненые. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
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"Тяжелое утро в Днепре. Враг атаковал город. Силы ПВО сбили 2 ракеты. Но в результате падения обломков есть повреждения гражданской инфраструктуры, возник пожар, ранены местные жители", – написал он.
По словам Лысака, пять человек получили ранения. Среди них – мальчик, которому один месяц, родители решили лечить его амбулаторно, а также 17-летний юноша – он в состоянии средней тяжести.
Пострадали и 68-летний мужчина, три женщины – 32, 36 и 56 лет. Одна из них госпитализирована, врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.
Повреждено полтора десятка автомобилей. Выбиты окна в частных домах, многоэтажках и больницах.
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