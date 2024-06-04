Россия ударила по Днепру: ранены пять человек и младенец – фото последствий

Последствия российской атаки на Днепр (Фото: Сергей Лысак)

Утром 4 июня российские оккупационные войска атаковали Днепр ракетами, в результате работы противовоздушной обороны и падения обломков была повреждена гражданская инфраструктура, есть раненые. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

"Тяжелое утро в Днепре. Враг атаковал город. Силы ПВО сбили 2 ракеты. Но в результате падения обломков есть повреждения гражданской инфраструктуры, возник пожар, ранены местные жители", – написал он.

По словам Лысака, пять человек получили ранения. Среди них – мальчик, которому один месяц, родители решили лечить его амбулаторно, а также 17-летний юноша – он в состоянии средней тяжести.

Пострадали и 68-летний мужчина, три женщины – 32, 36 и 56 лет. Одна из них госпитализирована, врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.

Повреждено полтора десятка автомобилей. Выбиты окна в частных домах, многоэтажках и больницах.

Фото: Сергей Лысак

Фото: Сергей Лысак

19 апреля 2024 года россияне нанесли ракетный удар по Днепру. В результате атаки возник пожар в пятиэтажке.

Глава города Филатов сообщил, что оккупанты ударили по многоквартирному дому на пл. Вокзальной в Днепре ракетой X-22, предназначенной для уничтожения авианосцев.

Последний раз Россия била по Днепру 15 мая. Тогда погибли два человека.

Читайте также: Италия передает Украине систему ПВО SAMP-T в новом пакете военной помощи