Італія передає Україні систему ППО SAMP-T в новому пакеті військової допомоги

Глава МЗС країни заявив, що вміст пакета залишиться секретним, але "не секрет, що Київ просив про SAMP-T"

SAMP-T (Фото: ЕРА/MARTIN DIVISEK)

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні підтвердив, що Рим передасть Україні систему протиповітряної оборони SAMP-T в новому пакеті військової допомоги. Про це повідомляє La Repubblica.

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За його словами, вміст пакета як і завжди залишатиметься таємницею.

"Але відомо, що ми надішлемо SAMP-T, який є інструментом протиповітряної оборони, отже, інструментом захисту, про який нас попросила сама Україна", – наголосив Таяні.

SAMP-T – це єдина система європейського виробництва, яка здатна перехоплювати балістичні ракети – аналог американського ЗРК Patriot. Вона може відстежувати десятки аеродинамічних цілей (крилаті ракети, літаки) і перехоплювати їх одночасно.

Про те, що Італія може передати Україні додаткову систему ППО ще 3 червня писали журналісти Reuters, посилаючись на неназваного співрозмовника, близького до обговорення.

13 січня 2023 року повідомлялося, що прем'єрка Італії Джорджа Мелоні ухвалила рішення передати Україні батарею зенітного ракетного комплексу SAMP-T.

12 квітня 2024 року Кулеба заявив, що пріоритет роботи українських дипломатів полягає у сприянні забезпеченню України системами ППО, а саме Patriot або SAMP-T.

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