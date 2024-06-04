Италия передает Украине систему ПВО SAMP-T в новом пакете военной помощи

Глава МИД страны заявил, что содержимое пакета останется секретным, но "не секрет, что Киев просил о SAMP-T"

SAMP-T (Фото: ЕРА/MARTIN DIVISEK)

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни подтвердил, что Рим передаст Украине систему противовоздушной обороны SAMP-T в новом пакете военной помощи. Об этом сообщает La Repubblica.

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По его словам, содержимое пакета по-прежнему будет оставаться тайной.

"Но известно, что мы пошлем SAMP-T, который является инструментом противовоздушной обороны, следовательно, инструментом защиты, о котором нас попросила сама Украина", – подчеркнул Таяни.

SAMP-T – это единственная система европейского производства, которая способна перехватывать баллистические ракеты – аналог американского ЗРК Patriot. Она может отслеживать десятки аэродинамических целей (крылатые ракеты, самолеты) и перехватывать их одновременно.

О том, что Италия может передать Украине дополнительную систему ПВО, еще 3 июня писали журналисты Reuters, ссылаясь на неназванного собеседника, близкого к обсуждению.

13 января 2023 года сообщалось, что премьер Италии Джорджа Мелони приняла решение передать Украине батарею зенитного ракетного комплекса SAMP-T.

12 апреля 2024 года Кулеба заявил, что приоритет работы украинских дипломатов состоит в содействии обеспечению Украины системами ПВО, а именно Patriot или SAMP-T.

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