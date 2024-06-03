Reuters: Італія може надати Україні ще одну систему ППО SAMP-T
Італія, ймовірно, надасть Україні другу систему протиповітряної оборони SAMP-T. Про це повідомило видання Reuters з посиланням на неназваного співрозмовника, близького до обговорення цього питання.
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За його словами, Італія може надіслати систему ППО у відповідь на прохання Києва про збільшення допомоги для захисту від російських ракетних атак. Співрозмовник зазначив, що Україні, ймовірно, передадуть систему SAMP-T, яка дислокується в Кувейті, але невдовзі має повернутися до Італії. Терміни постачання він не уточнив.
Журналісти наголошують, що SAMP-T – це єдина система європейського виробництва, яка здатна перехоплювати балістичні ракети. Вона може відстежувати десятки цілей і перехоплювати їх одночасно.
- 13 січня 2023 року повідомлялося, що прем'єрка Італії Джорджа Мелоні ухвалила рішення передати Україні батарею зенітного ракетного комплексу SAMP-T.
- 12 квітня 2024 року Кулеба заявив, що пріоритет роботи українських дипломатів полягає у сприянні забезпеченню України системами ППО, а саме Patriot або SAMP-T.
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