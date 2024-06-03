Reuters: Италия может предоставить Украине еще одну систему ПВО SAMP-T

Речь идет о системе SAMP-T, которая дислоцируется в Кувейте

SAMP-T (Иллюстративное фото: EPA)

Италия, вероятно, предоставит Украине вторую систему противовоздушной обороны SAMP-T. Об этом сообщило издание Reuters со ссылкой на неназванного собеседника, близкого к обсуждению этого вопроса.

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По его словам, Италия может направить систему ПВО в ответ на просьбу Киева об увеличении помощи для защиты от российских ракетных атак. Собеседник отметил, что Украине, вероятно, передадут систему SAMP-T, которая дислоцируется в Кувейте, но вскоре должна вернуться в Италию. Сроки поставки он не уточнил.

Журналисты отмечают, что SAMP-T – это единственная система европейского производства, способная перехватывать баллистические ракеты. Она может отслеживать десятки целей и перехватывать их одновременно.

СПРАВКА. SAMP-T – это наземная система "земля-воздух". Ее можно назвать европейским аналогом американских зенитных ракетных комплексов Patriot. Она способна поражать в радиусе до 40 км баллистические ракеты и более 100 км – аэродинамические цели (крылатые ракеты, самолеты).

13 января 2023 года сообщалось, что премьер Италии Джорджа Мелони приняла решение передать Украине батарею зенитного ракетного комплекса SAMP-T.

12 апреля 2024 года Кулеба заявил, что первый приоритет работы украинских дипломатов состоит в содействии обеспечению Украины системами ПВО, а именно Patriot или SAMP-T.

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