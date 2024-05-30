Італія не дозволить Україні використовувати свою зброю для ударів по Росії

Антоніо Таяні (Фото: EPA)

Італія не надаватиме дозвіл Збройним Силам України використовувати свою зброю для ураження військових цілей на російській території. Про це заявив міністр закордонних справ країни Антоніо Таяні під час заходу у Венеції, повідомила італійська інформагенція Ansa.

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"Вся зброя, що виходить з Італії, має використовуватися всередині України. У наші плани не входить те, щоб [військові] матеріали, які ми надаємо Україні, опинялися за російським кордоном", – сказав він.

Крім цього, глава італійського МЗС висловився щодо ідеї європейських союзників надіслати свої війська на територію України. Він наголосив, що армія його країни не може у цьому допомогти Києву.

"Ми не збираємося відправляти війська в Україну. Ми підтримуємо Україну, але ми не перебуваємо у стані війни з Росією", – висловився міністр.

У лютому Зеленський та прем'єрка Італії Мелоні підписали безпекову угоду між країнами.

28 квітня глава Міноборони Британії Шаппс повідомив, що Італія приєдналася до передання Україні ракет Storm Shadow.

25 травня генсек НАТО Столтенберг заявив, що Україна повинна мати право завдавати ударів по Росії західною зброєю.

27 травня Мелоні сказала, що вважає удари західною зброєю по РФ "контрпродуктивними".

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