Італія не дозволить Україні використовувати свою зброю для ударів по Росії
Антоніо Таяні (Фото: EPA)

Італія не надаватиме дозвіл Збройним Силам України використовувати свою зброю для ураження військових цілей на російській території. Про це заявив міністр закордонних справ країни Антоніо Таяні під час заходу у Венеції, повідомила італійська інформагенція Ansa

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"Вся зброя, що виходить з Італії, має використовуватися всередині України. У наші плани не входить те, щоб [військові] матеріали, які ми надаємо Україні, опинялися за російським кордоном", – сказав він. 

Крім цього, глава італійського МЗС висловився щодо ідеї європейських союзників надіслати свої війська на територію України. Він наголосив, що армія його країни не може у цьому допомогти Києву. 

"Ми не збираємося відправляти війська в Україну. Ми підтримуємо Україну, але ми не перебуваємо у стані війни з Росією", – висловився міністр.

  • У лютому Зеленський та прем'єрка Італії Мелоні підписали безпекову угоду між країнами.
  • 28 квітня глава Міноборони Британії Шаппс повідомив, що Італія приєдналася до передання Україні ракет Storm Shadow. 
  • 25 травня генсек НАТО Столтенберг заявив, що Україна повинна мати право завдавати ударів по Росії західною зброєю.
  • 27 травня Мелоні сказала, що вважає удари західною зброєю по РФ "контрпродуктивними". 

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