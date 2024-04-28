Італія приєдналася до передання Україні крилатих ракет
Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс в інтерв'ю The Times розказав, що Італія передала Україні крилаті ракети. Раніше про це офіційно не повідомлялося.
"Storm Shadow – надзвичайна зброя. Велика Британія, Франція та Італія передають цю зброю для використання, зокрема, в Криму. Ця зброя має дуже суттєвий вплив", – сказав він на заводі MBDA у Великій Британії, де складають і модернізують британські ракети Storm Shadow.
Італія купує Storm Shadow з кінця 1990-х років, вказує Defense Blog, і, за неофіційною інформацією, за цей час придбала близько двох сотень одиниць.
В інтерв'ю The Times Шаппс сказав, що Німеччина, на його думку, теж повинна передати Україні крилаті ракети.
"Франція, Велика Британія та Італія продемонстрували, що Taurus, Storm Shadow чи SCALP мають нищівну ефективність. Їхня кількість обмежена, а у Німеччині їх дуже багато. Тому так, без сумніву, їх треба надати. Вони зробили б помітний внесок", – сказав міністр.
Французький варіант ракети під назвою SCALP EG та британський Storm Shadow загалом ідентичні, відмінності полягають лише у програмному забезпеченні та літаках, призначених для несення цієї ракети. Заявлена дальність пуску крилатої ракети становить понад 250 км в експортному варіанті та 560 км — для армії Франції та Британії.
- У жовтні 2022 року La Repubblica писала, що італійський уряд Маріо Драгі, не анонсуючи своєї допомоги, насправді передав Україні значну кількість важкого озброєння, зокрема гаубиці M109L, PzH 2000 і реактивні системи MLRS.
- Зараз в Італії інший уряд на чолі з Джорджею Мелоні, але він, як і раніше, не афішує свою військову допомогу Україні.