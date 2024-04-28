Италия присоединилась к передаче Украине крылатых ракет

Ракета Storm Shadow (Фото: Wikipedia)

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс в интервью The Times рассказал, что Италия передала Украине крылатые ракеты. Ранее об этом официально не сообщалось.

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"Storm Shadow – необыкновенное оружие. Великобритания, Франция и Италия передают это оружие для использования, в частности, в Крыму. Это оружие оказывает очень существенное влияние", — сказал он на заводе MBDA в Великобритании, где собирают и модернизируют британские ракеты Storm Shadow.

Италия покупает Storm Shadow с конца 1990-х годов, указывает Defense Blog, и, по неофициальной информации, за это время приобрела около двух сотен единиц.

В интервью The Times Шаппс сказал, что Германия, по его мнению, тоже должна передать Украине крылатые ракеты.

"Франция, Великобритания и Италия продемонстрировали, что Taurus, Storm Shadow или SCALP имеют сокрушительную эффективность. Их количество ограничено, а в Германии их очень много. Поэтому да, без сомнения, их надо предоставить. Они сделали бы заметную разницу", — сказал министр.

Британско-французская Storm Shadow/SCALP EG — это авиационная ракета класса "воздух-земля" дальнего действия. Она предназначена для преодоления систем ПВО и уничтожения важных стационарных и неподвижных целей, включая бункеры. Ракета протяженностью 5,1 метра имеет полетную массу до 1300 кг, а масса ее боевой части — 450 кг. Французский вариант ракеты под названием SCALP EG и британский Storm Shadow в целом идентичны, отличия заключаются только в программном обеспечении и самолетах, предназначенных для несения этой ракеты. Заявленная дальность пуска крылатой ракеты составляет более 250 км в экспортном варианте и 560 км — для армии Франции и Британии.