Италия присоединилась к передаче Украине крылатых ракет
Министр обороны Великобритании Грант Шаппс в интервью The Times рассказал, что Италия передала Украине крылатые ракеты. Ранее об этом официально не сообщалось.
"Storm Shadow – необыкновенное оружие. Великобритания, Франция и Италия передают это оружие для использования, в частности, в Крыму. Это оружие оказывает очень существенное влияние", — сказал он на заводе MBDA в Великобритании, где собирают и модернизируют британские ракеты Storm Shadow.
Италия покупает Storm Shadow с конца 1990-х годов, указывает Defense Blog, и, по неофициальной информации, за это время приобрела около двух сотен единиц.
В интервью The Times Шаппс сказал, что Германия, по его мнению, тоже должна передать Украине крылатые ракеты.
"Франция, Великобритания и Италия продемонстрировали, что Taurus, Storm Shadow или SCALP имеют сокрушительную эффективность. Их количество ограничено, а в Германии их очень много. Поэтому да, без сомнения, их надо предоставить. Они сделали бы заметную разницу", — сказал министр.
Французский вариант ракеты под названием SCALP EG и британский Storm Shadow в целом идентичны, отличия заключаются только в программном обеспечении и самолетах, предназначенных для несения этой ракеты. Заявленная дальность пуска крылатой ракеты составляет более 250 км в экспортном варианте и 560 км — для армии Франции и Британии.
- В октябре 2022 года La Repubblica писала, что итальянское правительство Марио Драги, не анонсируя своей помощи, на самом деле передало Украине значительное количество тяжелого вооружения, в том числе гаубицы M109L, PzH 2000 и реактивные системы MLRS.
- Сейчас в Италии другое правительство во главе с Джорджей Мелони, но оно по-прежнему не афиширует свою военную помощь Украине.