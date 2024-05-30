Италия не разрешит Украине использовать свое оружие для ударов по России

Глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что оружие, которое Силам обороны предоставляет Рим, должно использоваться только внутри Украины

Антонио Таяни (Фото: EPA)

Италия не будет давать разрешение Вооруженным Силам Украины использовать свое оружие для поражения военных целей на российской территории. Об этом заявил министр иностранных дел страны Антонио Таяни на мероприятии в Венеции, сообщило итальянское информагентство Ansa.

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"Все оружие, которое выходит из Италии, должно использоваться внутри Украины. В наши планы не входит то, чтобы [военные] материалы, которые мы предоставляем Украине, оказывались за российской границей", – сказал он.

Кроме этого, глава итальянского МИД высказался по поводу идеи европейских союзников направить свои войска на территорию Украины. Он подчеркнул, что армия его страны не может в этом помочь Киеву.

"Мы не собираемся отправлять войска в Украину. Мы поддерживаем Украину, но мы не находимся в состоянии войны с Россией", – высказался министр.

В феврале Зеленский и премьер Италии Мелони подписали соглашение о безопасности между странами.

28 апреля глава Минобороны Британии Шаппс сообщил, что Италия присоединилась к передаче Украине ракет Storm Shadow.

25 мая генсек НАТО Столтенберг заявил, что Украина должна иметь право наносить удары по России западным оружием.

27 мая Мелони сказала, что считает удары западным оружием по РФ "контрпродуктивными".

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