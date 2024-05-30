Италия не разрешит Украине использовать свое оружие для ударов по России
Антонио Таяни (Фото: EPA)

Италия не будет давать разрешение Вооруженным Силам Украины использовать свое оружие для поражения военных целей на российской территории. Об этом заявил министр иностранных дел страны Антонио Таяни на мероприятии в Венеции, сообщило итальянское информагентство Ansa.

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"Все оружие, которое выходит из Италии, должно использоваться внутри Украины. В наши планы не входит то, чтобы [военные] материалы, которые мы предоставляем Украине, оказывались за российской границей", – сказал он.

Кроме этого, глава итальянского МИД высказался по поводу идеи европейских союзников направить свои войска на территорию Украины. Он подчеркнул, что армия его страны не может в этом помочь Киеву.

"Мы не собираемся отправлять войска в Украину. Мы поддерживаем Украину, но мы не находимся в состоянии войны с Россией", – высказался министр.

  • В феврале Зеленский и премьер Италии Мелони подписали соглашение о безопасности между странами.
  • 28 апреля глава Минобороны Британии Шаппс сообщил, что Италия присоединилась к передаче Украине ракет Storm Shadow.
  • 25 мая генсек НАТО Столтенберг заявил, что Украина должна иметь право наносить удары по России западным оружием.
  • 27 мая Мелони сказала, что считает удары западным оружием по РФ "контрпродуктивными".

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