Україна та Італія підписали двосторонню безпекову угоду
Президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні підписали безпекову угоду між двома країнами.
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"Важливим результатом сьогоднішньої [зустрічі] стало підписання двосторонньої безпекової угоди. Цей документ закладає міцну основу для тривалого безпекового партнерства між Україною та Італією", — повідомив український лідер.
Також політики обговорили й подальшу підтримку України у контексті головування Італії у G7.
Зеленський подякував Італії за підтримку України, зокрема, у сфері обороноздатності та відбудови, а також за продовження надання військової допомоги до кінця 2024 року.
- 12 січня безпековий договір був укладений між президентом Зеленським та британським прем'єром Ріші Сунаком. Повний текст – тут.
- 16 лютого така угода була підписана главою української держави та канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Повний текст – тут.
- 17 лютого Зеленський підписав угоду з французьким колегою Макроном. Текст – тут.
- 23 лютого Україна підписала безпекову угоду з Данією – повний текст.
- Загалом Україна сподівається підписати угоди про партнерство у сфері безпеки з 30 країнами.
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