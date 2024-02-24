Україна та Італія підписали двосторонню безпекову угоду

"Цей документ закладає міцну основу для тривалого безпекового партнерства між Україною та Італією", – заявив президент Володимир Зеленський

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Президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні підписали безпекову угоду між двома країнами.

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"Важливим результатом сьогоднішньої [зустрічі] стало підписання двосторонньої безпекової угоди. Цей документ закладає міцну основу для тривалого безпекового партнерства між Україною та Італією", — повідомив український лідер.

Також політики обговорили й подальшу підтримку України у контексті головування Італії у G7.

Зеленський подякував Італії за підтримку України, зокрема, у сфері обороноздатності та відбудови, а також за продовження надання військової допомоги до кінця 2024 року.

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