Італія прагне використати головування в G7 для посилення підтримки України – Reuters

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні (Фото: EPA/ANGELO CARCONI)

Італія використає своє головування у G7, щоб кинути виклик уявленням про те, що "Росія перемагає в Україні" та, що "Захід втомився від війни". Про це повідомляє Reuters з посиланням на анонімного співрозмовника, знайомого із цим питанням.

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За словами співрозмовника агентства, основними питаннями на порядку денному лідерів будуть конфлікт на Близькому Сході, продовольча безпека, зміна клімату, розвиток в Африці, взаємодія з Китаєм і штучний інтелект, а також війна в Україні.

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За його словами, лідери G7 сповнені рішучості продемонструвати, що вони залишаються повністю відданими Києву і не можуть ризикувати, демонструючи ознаки слабкості через два роки після того, як Росія розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну.

"Ми повинні змінити наратив про Україну", – заявив співрозмовник агентства та наголосив, що диктатор Росії Володимир Путін втратив значний фінансовий, військовий і дипломатичний вплив після вторгнення.

Нижня палата парламенту Італії 10 січня 2024 року проголосувала за резолюцію про продовження військової підтримки України. Рішення було схвалено 195 голосами "за".

11 січня стало відомо, що прем'єр-міністрка Італії Мелоні намагатиметься переконати прем'єр-міністра Угорщини Орбана відмовитися від протидії підтримці України з боку Європейського союзу та покращити стосунки з президентом Зеленським.

15 січня головнокомандувач ЗСУ Залужний провів телефонну розмову з начальником Штабу оборони ЗС Італії адміралом Драгоне. Він запросив його відвідати Україну і разом попрацювати в бригадах Сил оборони.

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