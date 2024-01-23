Італія прагне використати головування в G7 для посилення підтримки України – Reuters
Італія використає своє головування у G7, щоб кинути виклик уявленням про те, що "Росія перемагає в Україні" та, що "Захід втомився від війни". Про це повідомляє Reuters з посиланням на анонімного співрозмовника, знайомого із цим питанням.
За словами співрозмовника агентства, основними питаннями на порядку денному лідерів будуть конфлікт на Близькому Сході, продовольча безпека, зміна клімату, розвиток в Африці, взаємодія з Китаєм і штучний інтелект, а також війна в Україні.
Читайте також: Данілов дорікнув Заходу: Поранити, але не вбити – на це і розраховує путінське кубло
За його словами, лідери G7 сповнені рішучості продемонструвати, що вони залишаються повністю відданими Києву і не можуть ризикувати, демонструючи ознаки слабкості через два роки після того, як Росія розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну.
"Ми повинні змінити наратив про Україну", – заявив співрозмовник агентства та наголосив, що диктатор Росії Володимир Путін втратив значний фінансовий, військовий і дипломатичний вплив після вторгнення.
- Нижня палата парламенту Італії 10 січня 2024 року проголосувала за резолюцію про продовження військової підтримки України. Рішення було схвалено 195 голосами "за".
- 11 січня стало відомо, що прем'єр-міністрка Італії Мелоні намагатиметься переконати прем'єр-міністра Угорщини Орбана відмовитися від протидії підтримці України з боку Європейського союзу та покращити стосунки з президентом Зеленським.
- 15 січня головнокомандувач ЗСУ Залужний провів телефонну розмову з начальником Штабу оборони ЗС Італії адміралом Драгоне. Він запросив його відвідати Україну і разом попрацювати в бригадах Сил оборони.
Читайте також: США закликали союзників надати Україні більше ППО. Остін: Не повинні похитнутися в підтримці