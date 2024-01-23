Италия хочет использовать председательство в G7 для усиления поддержки Украины – Reuters

Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони (Фото: EPA/ANGELO CARCONI)

Италия использует свое председательство в G7, чтобы бросить вызов представлениям о том, что "Россия побеждает в Украине" и "Запад устал от войны". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимного собеседника, знакомого с этим вопросом.

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По словам собеседника агентства, основными вопросами повестки дня лидеров будут конфликт на Ближнем Востоке, продовольственная безопасность, изменение климата, развитие в Африке, взаимодействие с Китаем и искусственный интеллект, а также война в Украине.

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По его словам, лидеры G7 полны решимости продемонстрировать, что они остаются полностью преданными Киеву и не могут рисковать, демонстрируя признаки слабости спустя два года после того, как Россия начала широкомасштабное вторжение в Украину.

"Мы должны изменить нарратив об Украине", – заявил собеседник агентства и подчеркнул, что диктатор России Владимир Путин потерял значительное финансовое, военное и дипломатическое влияние после вторжения.

Нижняя палата парламента Италии 10 января 2024 проголосовала за резолюцию о продолжении военной поддержки Украины. Решение было одобрено 195 голосами "за".

11 января стало известно, что премьер-министр Италии Мелони попытается убедить премьер-министра Венгрии Орбана отказаться от противодействия поддержке Украины со стороны Европейского союза и улучшить отношения с президентом Зеленским.

15 января главнокомандующий ВСУ Залужный провел телефонный разговор с начальником Штаба обороны ВС Италии адмиралом Драгоне. Он пригласил его навестить Украину и вместе поработать в бригадах Сил обороны.

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