Украина и Италия подписали соглашение о безопасности

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский

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Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Джорджа Мелони подписали соглашение о безопасности между двумя странами.

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"Важным результатом сегодняшней [встречи] стало подписание двустороннего соглашения о безопасности. Этот документ закладывает прочную основу для длительного партнерства безопасности между Украиной и Италией", — сообщил украинский лидер.

Также политики обсудили дальнейшую поддержку Украины в контексте председательства Италии в G7.

Зеленский поблагодарил Италию за поддержку Украины, в частности, в сфере обороноспособности и восстановления, а также за продление оказания военной помощи до конца 2024 года.

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