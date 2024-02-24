Украина и Италия подписали соглашение о безопасности
Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Джорджа Мелони подписали соглашение о безопасности между двумя странами.
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"Важным результатом сегодняшней [встречи] стало подписание двустороннего соглашения о безопасности. Этот документ закладывает прочную основу для длительного партнерства безопасности между Украиной и Италией", — сообщил украинский лидер.
Также политики обсудили дальнейшую поддержку Украины в контексте председательства Италии в G7.
Зеленский поблагодарил Италию за поддержку Украины, в частности, в сфере обороноспособности и восстановления, а также за продление оказания военной помощи до конца 2024 года.
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