Прем'єрка Італії вважає удари західною зброєю по Росії "контрпродуктивними"

Мелоні заявила, що Заходу потрібно бути "обережнішими"

Джорджа Мелоні (Фото: ЕРА)

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні виступила проти того, щоб Україна завдавала по Росії ударів західною зброєю, передає La Rebubblica. Таку заяву вона зробила після відповідної пропозиції генсека НАТО Єнса Столтенберга.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Коментуючи інтерв'ю Столтенберга The Economist, в якому він запропонував західним союзникам скасувати заборону на застосування Україною їхньої зброї по цілях на російській території, Мелоні назвала таку позицію "контрпродуктивною".

Вона також не погодилась із його ствердженням, що "Європа стоїть на порозі розширення війни".

"Я не знаю, чому Столтенберг так сказав, я думаю, що ми повинні бути дуже обережними", – сказала Мелоні, додавши, що водночас НАТО має залишатися "стійким" та "не поступатися" Росії.

26 травня 2024 року, проводжуючи цю дискусію, канцлер Німеччини Шольц висловився проти використання Україною західної зброї для ударів по території Росії.

Того ж дня міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що Україна має право вести воєнні дії на території Росії, якщо вони не порушують закони війни.

Читайте також: Der Spiegel: Якщо РФ досягне прориву в Україні – Польща та країни Балтії надішлють війська