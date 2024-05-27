Премьер Италии считает удары западным оружием по России "контрпродуктивными"

Мелони заявила, что Западу нужно быть "осторожнее"

Джорджа Мелони (Фото: ЕРА)

Премьер Италии Джорджа Мелони выступила против того, чтобы Украина наносила по России удары западным оружием, передает La Rebubblica. Такое заявление она сделала после соответствующего предложения генсека НАТО Йенса Столтенберга.

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Комментируя интервью Столтенберга The Economist, в котором он предложил западным союзникам упразднить запрет на применение Украиной их оружия по целям на российской территории, Мелони назвала такую позицию "контрпродуктивной".

Она также не согласилась с его утверждением, что "Европа стоит на пороге расширения войны".

"Я не знаю, почему Столтенберг так сказал, я думаю, что мы должны быть очень осторожными", – сказала Мелони, добавив, что в то же время НАТО должна оставаться "устойчивой" и "не уступать" России.

26 мая 2024 года, проводя эту дискуссию, канцлер Германии Шольц высказался против использования Украиной западного оружия для ударов по территории России.

В тот же день министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что Украина имеет право вести военные действия на территории России, если они не нарушают законы войны.

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