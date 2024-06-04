Росія вдарила по Дніпру: поранено п'ятьох людей і немовля — фото наслідків

Наслідки російської атаки на Дніпро (Фото: Сергій Лисак)

Зранку 4 червня російські окупаційні війська атакували Дніпро ракетами, внаслідок роботи протиповітряної оборони та падіння уламків було пошкоджено цивільну інфраструктуру, є поранені. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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"Важкий ранок у Дніпрі. Ворог атакував місто. Сили ППО збили 2 ракети. Але внаслідок падіння уламків є пошкодження цивільної інфраструктури, виникла пожежа, поранені місцеві мешканці", – написав він.

За словами Лисака, п'ятеро людей дістали поранення. Серед них – хлопчик віком один місяць, батьки вирішили лікувати його амбулаторно, а також 17-річний юнак – він у середньому стані важкості.

Постраждали й 68-річний чоловік, три жінки – 32, 36 і 56 років. Одна з них госпіталізована, лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості.

Пошкоджено півтора десятка авто. Вибиті вікна у приватних будинках, багатоповерхівках і лікарні.

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

19 квітня 2024 року окупанти завдали ракетного удару по Дніпру. Внаслідок атаки виникла пожежа у п’ятиповерхівці.

Очільник міста Філатов повідомив, що окупанти вдарили по багатоквартирному будинку на пл. Вокзальній у Дніпрі ракетою X-22, що призначена для знищення авіаносців.

Останній раз Росія била по Дніпру 15 травня. Тоді загинули двоє людей.

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