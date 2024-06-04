Росія вдарила по Дніпру: поранено п'ятьох людей і немовля — фото наслідків
Зранку 4 червня російські окупаційні війська атакували Дніпро ракетами, внаслідок роботи протиповітряної оборони та падіння уламків було пошкоджено цивільну інфраструктуру, є поранені. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
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"Важкий ранок у Дніпрі. Ворог атакував місто. Сили ППО збили 2 ракети. Але внаслідок падіння уламків є пошкодження цивільної інфраструктури, виникла пожежа, поранені місцеві мешканці", – написав він.
За словами Лисака, п'ятеро людей дістали поранення. Серед них – хлопчик віком один місяць, батьки вирішили лікувати його амбулаторно, а також 17-річний юнак – він у середньому стані важкості.
Постраждали й 68-річний чоловік, три жінки – 32, 36 і 56 років. Одна з них госпіталізована, лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості.
Пошкоджено півтора десятка авто. Вибиті вікна у приватних будинках, багатоповерхівках і лікарні.
- 19 квітня 2024 року окупанти завдали ракетного удару по Дніпру. Внаслідок атаки виникла пожежа у п’ятиповерхівці.
- Очільник міста Філатов повідомив, що окупанти вдарили по багатоквартирному будинку на пл. Вокзальній у Дніпрі ракетою X-22, що призначена для знищення авіаносців.
- Останній раз Росія била по Дніпру 15 травня. Тоді загинули двоє людей.
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