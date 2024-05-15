Росія вдарила по Дніпру: попередньо двоє людей загинули – ОВА
15 травня вдень російська армія атакувала Дніпро. Наразі відомо про двох загиблих людей, є поранені. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
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За його даними, пошкоджена також інфраструктура міста.
"Попередньо, двоє загиблих. Є поранені, їх кількість, стан та інші обставини уточнюються", – повідомив він.
Повітряне командування "Схід" повідомило про те, що близько 13:30 в районі міста збито керовану авіаційну ракету Х-59/69.
- Напередоні Росія тричі атакувала Нікополь дронами, також обстрілювала з артилерії.
- Внаслідок російських ударів відомо про загиблого й постраждалого. Зруйнований приватний будинок, ще дев'ять — пошкоджені.