Россия ударила по Днепру: предварительно два человека погибли – ОВА
15 мая днем российская армия атаковала Днепр. Сейчас известно о двух погибших людях, ранены. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Сергей Лысак.
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По его данным, повреждена также инфраструктура города.
"Предварительно, двое погибших. Есть раненые, их количество, состояние и другие обстоятельства уточняются", – сообщил он.
Воздушное командование "Восток" сообщило о том, что около 13:30 в районе города сбита управляемая авиационная ракета Х-59/69.
- Накануне Россия трижды атаковала Никополь дронами, также обстреливала из артиллерии.
- В результате российских ударов известно о погибшем и пострадавшем. Разрушен частный дом, еще девять – повреждены.