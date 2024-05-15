Россия ударила по Днепру: предварительно два человека погибли – ОВА

Россияне атаковали Днепр, пока известно о двух погибших

Днепр. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

15 мая днем российская армия атаковала Днепр. Сейчас известно о двух погибших людях, ранены. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Сергей Лысак.

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По его данным, повреждена также инфраструктура города.

"Предварительно, двое погибших. Есть раненые, их количество, состояние и другие обстоятельства уточняются", – сообщил он.

Воздушное командование "Восток" сообщило о том, что около 13:30 в районе города сбита управляемая авиационная ракета Х-59/69.