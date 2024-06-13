Росія вдень вдарила по Новомосковську під Дніпром – поранено дві дитини

Новомосковськ (Фото: Inclusive Travels in Ukraine)

Вдень 13 червня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по місту Новомосковськ у Дніпропетровській області, внаслідок чого поранень дістали дві дитини. Про це повідомив очільник місцевої обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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У трирічної дівчинки вибухова травма, садна та подряпини. Вона в лікарні у стані середньої тяжкості. У 12-річної дівчинки гостра реакція на стрес, вона лікуватиметься амбулаторно.

Внаслідок атаки виникла пожежа. Пошкоджено дев'ять житлових будинків.

Інші деталі та наслідки атаки з'ясовуються.

19 квітня 2024 року окупанти завдали ракетного удару по Дніпру. Внаслідок атаки виникла пожежа у п’ятиповерхівці.

Очільник міста Філатов повідомив, що окупанти вдарили по багатоквартирному будинку на пл. Вокзальній у Дніпрі ракетою X-22, що призначена для знищення авіаносців.

Зранку 4 червня 2024 року окупанти атакували Дніпро ракетами, внаслідок роботи протиповітряної оборони та падіння уламків було пошкоджено цивільну інфраструктуру. Поранено родину у Синельниковому.

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