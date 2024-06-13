Росія вдень вдарила по Новомосковську під Дніпром – поранено дві дитини
Вдень 13 червня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по місту Новомосковськ у Дніпропетровській області, внаслідок чого поранень дістали дві дитини. Про це повідомив очільник місцевої обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
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У трирічної дівчинки вибухова травма, садна та подряпини. Вона в лікарні у стані середньої тяжкості. У 12-річної дівчинки гостра реакція на стрес, вона лікуватиметься амбулаторно.
Внаслідок атаки виникла пожежа. Пошкоджено дев'ять житлових будинків.
Інші деталі та наслідки атаки з'ясовуються.
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