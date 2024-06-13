Германия передает Украине четверть своих Patriot. Но говорит, что больше не сможет

Борис Писториус (Фото: EPA)

Германия не сможет поставить Украине более трех обещанных систем противовоздушной обороны Patriot – у государства нет возможностей для передачи большего количества. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус перед началом 23-го заседания контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", передает Tagesschau.

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Писториус призвал партнеров по НАТО поддержать Украину, передав дополнительные комплексы ПВО. Он считает, что "другие наверняка могут отдать по одной" системе Киеву, и речь не только о Patriot.

По его словам, Берлин может предоставить всего три Patriot – это четверть от общих запасов этих систем в Германии.

Передачи третьего Patriot от Германии Украина ждет с середины апреля. Канцлер государства Олаф Шольц недавно пообещал, что эту систему украинская армия получит "в ближайшие недели и месяцы". До этого немецкая сторона передала Киеву два Patriot.

Писториус отметил, что у Берлина нет возможностей для предоставления Украине больше, чем эти три системы.

24 мая Минобороны Германии сообщило о пакете помощи Украине на 500 млн евро, в который войдет система ПВО IRIS-T.

11 июня Зеленский заявил, что надеется, что союзники передадут Украине еще два-три Patriot в ближайшее время.

Позже Писториус заявил, что вместе с другими партнерами Берлин передаст Украине 100 ракет Patriot.

The New York Times также писало, что глава США Байден решил передать Украине вторую систему Patriot.

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