Третья система Patriot для Украины. Шольц пообещал, что Киев получит ее в ближайшее время

Эту систему противовоздушной обороны Германия обещает Украине с середины апреля. До этого Берлин передал Киеву два "Петриота"

Олаф Шольц (Фото: ЕРА/CLEMENS BILAN)

Германия "в ближайшие недели и месяцы" передаст Украине третью систему противовоздушной обороны Patriot, установки IRIS-T, Gepard, ракеты к ним и боеприпасы. Об этом на берлинской конференции по восстановлению Украины сообщил канцлер Германии Олаф Шольц.

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По его словам, наибольшие потребности у украинской армии сегодня есть в боеприпасах и системах ПВО.

"Поэтому в ближайшие недели и месяцы мы поставим в Украину третью систему ПВО Patriot, установки IRIS-T, Gepard, ракеты и боеприпасы", – анонсировал немецкий лидер.

Шольц также призвал союзников присоединиться к инициативе по усилению украинской противовоздушной обороны.

Ранее Берлин уже предоставил Украине две системы Patriot, а в середине апреля 2024 в Минобороны Германии сообщили, что "немедленно" предоставят еще один комплекс – третий.

24 мая в Минобороны Германии сообщили о пакете помощи Украине на 500 млн евро, в который войдет система ПВО IRIS-T.

31 мая в немецком правительстве заявили, что Берлин дал Украине разрешение использовать оружие государства для ударов по целям в России. Ранее канцлер государства Шольц выступал против такого разрешения.

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