Третя система Patriot для України. Шольц пообіцяв, що Київ отримає її найближчим часом

Цю систему протиповітряної оборони Німеччина обіцяє Україні з середини квітня. До цього Берлін передав Києву два "Петріоти"

Олаф Шольц (Фото: ЕРА/CLEMENS BILAN)

Німеччина "найближчими тижнями та місяцями" передасть Україні третю систему протиповітряної оборони Patriot, установки IRIS-T, Gepard, ракети до них та боєприпаси. Про це на берлінській конференції з відновлення України повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

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За його словами, найбільші потреби українська армія сьогодні має у боєприпасах та системах ППО.

"Тому протягом найближчих тижнів та місяців ми поставимо в Україну третю систему ППО Patriot, установки IRIS-T, Gepard, ракети та боєприпаси", – анонсував німецький лідер.

Шольц також закликав союзників доєднатися до ініціативи з посилення української протиповітряної оборони.

Раніше Берлін вже надав Україні дві системи Patriot, а в середині квітня 2024-го у Міноборони Німеччини повідомили, що "негайно" нададуть ще один комплекс – третій.

24 травня у Міноборони Німеччини повідомили про пакет допомоги Україні на 500 млн євро, до якого увійде система ППО IRIS-T.

31 травня в німецькому уряді заявили, що Берлін дав Україні дозвіл використовувати зброю держави для ударів по цілях у Росії. Раніше канцлер держави Шольц виступав проти такого дозволу.

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