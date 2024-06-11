Германия вместе с другими партнерами передаст Украине 100 ракет для Patriot

32 ракеты из обещанных уже доставлены в Украину – остальные 68 передадут в ближайшие недели

Борис Писториус (Фото: EPA)

Украина в рамках немецкой инициативы по усилению противовоздушной обороны государства получит 100 дополнительных ракет для систем Patriot. Вместе с другими партнерами Берлин обещает передать военную помощь в ближайшее время. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским.

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По словам Писториуса, после его поездки в Одессу в конце мая он в очередной раз увидел, насколько важно для Украины наличие ПВО.

Он сообщил, что Украина получит 100 дополнительных управляемых ракет для систем Patriot. Это военная помощь в рамках немецкой инициативы, к которой также присоединились Дания, Нидерланды и Норвегия.

"32 из этих ракет уже доставлены в течение нескольких последних дней, остальные 68 передадут в ближайшие недели", – заявил глава Минобороны Германии.

Это вооружение скоро поможет Украине защищать инфраструктуру государства и сохранять человеческие жизни, подчеркнул он.

Помимо этого Писториус рассказал, что его страна будет продолжать поставки оружия в Украину, в частности, речь идет о противотанковом оружии, отдельных частях к артиллерийским боеприпасам и технике для защиты от беспилотников.

24 мая в Минобороны Германии сообщили о пакете помощи Украине на 500 млн евро, в который войдет система ПВО IRIS-T.

31 мая в немецком правительстве заявили, что государство дает Украине разрешение использовать их оружие для ударов по целям в России.

11 июня канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что передаст Силам обороны "в ближайшие недели и месяцы" третий Patriot.

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