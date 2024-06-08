Шольц: Украина не станет на колени. Путин должен наконец это признать

Олаф Шольц (Фото: EPA / JOHANNA GERON)

Канцлер Германии Олаф Шольц накануне выборов в Европейский парламент заявил о поддержке Украины. Он сказал, что Россия должна признать наконец, что Украина не сдастся.

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"Украина сильна и не позволит поставить себя на колени или принудить к капитуляции. Путин должен наконец это признать. Для Украины может быть только справедливый мир. Мы без устали работаем ради этого справедливого мира", — говорится в еженедельном обращении Шольца, опубликованном в субботу.

Канцлер Германии заверил также, что России не сойдут с рук ее империалистические замашки.

Он подчеркнул, что Германия постоянно находится в координации с партнерами и союзниками по этому вопросу и будет пытаться во время Саммита мира убедить страны Азии, Африки и Южной Америки занять общую позицию в соответствии с международным правом и Уставом ООН.

"Россия должна прекратить свою захватническую войну", — сказал Шольц.

Выборы в Европарламент в Германии пройдут 9 июня.

По данным социологического опроса института INSA по заказу Bild am Sonntag, Социал-демократическая партия Германии, которую представляет Шольц, при поддержке разделяет второе место с 16%. Столько же у правой партии "Альтернатива для Германии", в то время как лидирует блок ХДС/ХСС с 30%.

Партнеры СДПГ по коалиции "Зеленые" имеют поддержку 12% респондентов, а Свободная демократическая партия – 5%.

Левая пророссийская партия "Союз Сары Вагенкнехт" (BSW), выступающая против поставок оружия Украины и поддерживающая умиротворение России, выросла до 8%.