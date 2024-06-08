Шольц: Україна не стане на коліна. Путін має нарешті це визнати
Канцлер Німеччини Олаф Шольц напередодні виборів до Європейського парламенту заявив про підтримку України. Він сказав, що Росія має визнати нарешті, що Україна не здасться.
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"Україна сильна й не дозволить поставити себе на коліна чи примусити до капітуляції. Путін повинен нарешті це визнати. Для України може бути лише справедливий мир. Ми невтомно працюємо заради цього справедливого миру", – йдеться у щотижневому зверненні Шольца, опублікованому в суботу.
Канцлер Німеччини запевнив також, що Росії не зійдуть з рук її імперіалістичні замашки.
Він наголосив, що Німеччина постійно перебуває в координації з партнерами та союзниками щодо цього питання і намагатиметься під час Саміту миру переконати країни Азії, Африки та Південної Америки зайняти спільну позицію відповідно до міжнародного права та Статуту ООН.
"Росія повинна припинити свою загарбницьку війну", – сказав Шольц.
Вибори до Європарламенту в Німеччині відбудуться 9 червня.
За даними соціологічного опитування інституту INSA на замовлення Bild am Sonntag, Соціал-демократична партія Німеччини, яку представляє Шольц, за підтримкою поділяє друге місце з 16%. Стільки ж у правої партії "Альтернатива для Німеччини", тоді як лідирує блок ХДС/ХСС з 30%.
Партнери СДПН по коаліції "Зелені" мають підтримку 12% респондентів, а Вільна демократична партія – 5%.
Ліва проросійська партія "Союз Сари Вагенкнехт" (BSW), яка виступає проти постачання зброї України та підтримує умиротворення Росії, виріс до 8%.
- 7 червня стало відомо, що Німеччина розглядає можливість передання України додаткової, вже четвертої системи протиповітряної оборони Patriot.