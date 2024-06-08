Шольц: Україна не стане на коліна. Путін має нарешті це визнати

Олаф Шольц (Фото: EPA / JOHANNA GERON)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц напередодні виборів до Європейського парламенту заявив про підтримку України. Він сказав, що Росія має визнати нарешті, що Україна не здасться.

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"Україна сильна й не дозволить поставити себе на коліна чи примусити до капітуляції. Путін повинен нарешті це визнати. Для України може бути лише справедливий мир. Ми невтомно працюємо заради цього справедливого миру", – йдеться у щотижневому зверненні Шольца, опублікованому в суботу.

Канцлер Німеччини запевнив також, що Росії не зійдуть з рук її імперіалістичні замашки.

Він наголосив, що Німеччина постійно перебуває в координації з партнерами та союзниками щодо цього питання і намагатиметься під час Саміту миру переконати країни Азії, Африки та Південної Америки зайняти спільну позицію відповідно до міжнародного права та Статуту ООН.

"Росія повинна припинити свою загарбницьку війну", – сказав Шольц.

Вибори до Європарламенту в Німеччині відбудуться 9 червня.

За даними соціологічного опитування інституту INSA на замовлення Bild am Sonntag, Соціал-демократична партія Німеччини, яку представляє Шольц, за підтримкою поділяє друге місце з 16%. Стільки ж у правої партії "Альтернатива для Німеччини", тоді як лідирує блок ХДС/ХСС з 30%.

Партнери СДПН по коаліції "Зелені" мають підтримку 12% респондентів, а Вільна демократична партія – 5%.

Ліва проросійська партія "Союз Сари Вагенкнехт" (BSW), яка виступає проти постачання зброї України та підтримує умиротворення Росії, виріс до 8%.