Німеччина розглядає можливість передання Україні ще одного Patriot – Bloomberg
У Німеччині розглядають можливість передання Україні додаткової, четвертої, системи протиповітряної оборони Patriot. Про це повідомила американська інформагенція Bloomberg, посилаючись на неназваних співрозмовників, ознайомлених із цим питанням.
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За словами співрозмовників, Берлін думає над переданням Силам оборони ще одного Patriot, але остаточного рішення ще немає.
Зараз Німеччина активно намагається об’єднати можливості ППО серед союзників України, оскільки "імпульс у війні змінився на користь Росії", зазначили в Bloomberg.
Ще в середині квітня Берлін обіцяв надати Києву "негайно" третю систему Patriot та виділити грошову допомогу. У травні глава МЗС Німеччини Анналена Бербок підтвердила наміри її країни у передаванні ППО та 500 млн євро для України.
Також 24 травня у Міністерстві оборони Німеччини заявили про виділення пакета допомоги Україні на 500 млн євро, до якого увійшла система ППО IRIS-T.
- 15 травня видання Bloomberg писало, що Білий дім розглядає можливість надати Україні систему Patriot.
- 1 червня глава МЗС Кулеба сказав, що США допоможуть Україні з постачанням Patriot. За його словами, країни "працюють на всіх рівнях, щоб якнайшвидше розв'язати це питання".
- 3 червня прем'єр Румунії Чолаку повідомив, що його країна розмірковує над переданням Україні додаткової системи Patriot – пропозиція перебуває на стадії аналізу.
- 4 червня очільник італійського МЗС Таяні заявив, що Рим передасть Україні систему ППО SAMP-T у новому пакеті військової допомоги.
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