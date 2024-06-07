Німеччина розглядає можливість передання Україні ще одного Patriot – Bloomberg

У травні в Німеччині заявляли, що передадуть Україні третю систему Patriot та 500 млн євро допомоги

Patriot (Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook)

У Німеччині розглядають можливість передання Україні додаткової, четвертої, системи протиповітряної оборони Patriot. Про це повідомила американська інформагенція Bloomberg, посилаючись на неназваних співрозмовників, ознайомлених із цим питанням.

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За словами співрозмовників, Берлін думає над переданням Силам оборони ще одного Patriot, але остаточного рішення ще немає.

Зараз Німеччина активно намагається об’єднати можливості ППО серед союзників України, оскільки "імпульс у війні змінився на користь Росії", зазначили в Bloomberg.

Ще в середині квітня Берлін обіцяв надати Києву "негайно" третю систему Patriot та виділити грошову допомогу. У травні глава МЗС Німеччини Анналена Бербок підтвердила наміри її країни у передаванні ППО та 500 млн євро для України.

Також 24 травня у Міністерстві оборони Німеччини заявили про виділення пакета допомоги Україні на 500 млн євро, до якого увійшла система ППО IRIS-T.

15 травня видання Bloomberg писало, що Білий дім розглядає можливість надати Україні систему Patriot.

1 червня глава МЗС Кулеба сказав, що США допоможуть Україні з постачанням Patriot. За його словами, країни "працюють на всіх рівнях, щоб якнайшвидше розв'язати це питання".

3 червня прем'єр Румунії Чолаку повідомив, що його країна розмірковує над переданням Україні додаткової системи Patriot – пропозиція перебуває на стадії аналізу.

4 червня очільник італійського МЗС Таяні заявив, що Рим передасть Україні систему ППО SAMP-T у новому пакеті військової допомоги.

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