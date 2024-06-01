США допоможуть Україні з постачами додаткових Patriot

Очільник МЗС Кулеба зустрівся з американським колегою Блінкеном, посадовці обговорили вторгнення Росії в Україну

ЗРК Patriot (Фото: Генштаб ЗСУ)

США допоможуть Україні з постачами додаткових комплексів систем протиповітряної оборони Patriot. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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Кулеба розповів, що команди президентів Володимира Зеленського та Джо Байдена "працюють на всіх рівнях, щоб якнайшвидше розв'язати це питання".

Керівник українського диппредставництва зустрівся з американським колегою Ентоні Блінкеном, посадовці обговорили вторгнення Росії в Україну. Також вони обговорили підготовку до Саміту миру у Швейцарії та саміту НАТО у Вашингтоні.

31 травня повідомлялося, що Німеччина надасть Україні додаткову систему протиповітряної оборони Patriot і 500 млн євро допомоги.

27 квітня Зеленський заявив, що Україні треба щонайменше сім систем ППО Patriot і вони є у партнерів, але немає рішучості надати їх.

15 травня видання Bloomberg писало, що Білий дім розглядає можливість надати Україні систему ППО Patriot.

25 травня президент заявив, що надання Україні семи зенітно-ракетних комплексів Patriot та ухвалення США рішення про передавання винищувачів F-16 буде практичним підсумком липневого саміту НАТО.

28 травня стало відомо, що Нідерланди планують у короткий термін зібрати зенітно-ракетний комплекс Patriot й подарувати його Україні, а також закликають долучитися й інші країни, які мають на озброєнні цю систему протиповітряної оборони.

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